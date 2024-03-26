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«Локомотив» не отпустил защитника в «Динамо» из Загреба

26 Марта 2024 • 16:22 Комментировать

В зимнее трансферное окно защитник Марио Митай мог покинуть «Локомотив». Видеть футболиста в своих рядах хотело «Динамо» из Загреба.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», «Динамо» предлагало «Локомотиву» за трансфер Митая примерно 3,5 миллиона евро. Московский клуб в ответ потребовал от 7 до 7,5 миллиона евро, что не устроило хорватов.

В сезоне 2023/2024 Марио Митай поучаствовал в 19 официальных матчах «Локомотива». Результативными действиями 20-летний албанец не отмечался.

Добавим, что «Локомотив» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.  

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