Александр Медведев заявил, что никто из легионеров «Зенита» не хочет уехать из России

Александр Медведев, председатель правления питерского «Зенита» высказался по поводу настроений зарубежных игроков своего клуба на фоне последних событий. А именно страшного теракта в «Крокус Сити Холле», повлекшего десятки человеческих жертв.

«Ни один легионер «Зенита» не высказывал желание уехать из России», - заверил Медведев порталу «РБ Спорт».

22 марта в подмосковном Красногорске группа вооружённых людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и расстреливала всех, кто попадался им на пути. В память о погибших в теракте все матчи грядущего тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания.