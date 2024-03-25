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Александр Медведев заявил, что никто из легионеров «Зенита» не хочет уехать из России

25 Марта 2024 • 18:33 Комментировать

Александр Медведев, председатель правления питерского «Зенита» высказался по поводу настроений зарубежных игроков своего клуба на фоне последних событий. А именно страшного теракта в «Крокус Сити Холле», повлекшего десятки человеческих жертв.

«Ни один легионер «Зенита» не высказывал желание уехать из России», - заверил Медведев порталу «РБ Спорт».

22 марта в подмосковном Красногорске группа вооружённых людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и расстреливала всех, кто попадался им на пути. В память о погибших в теракте все матчи грядущего тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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