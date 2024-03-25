Гершкович объяснил, почему переход «Фенербахче» в РПЛ нереален

Представитель исполкома РФС Валерий Гершкович отреагировал на слухи из турецкой прессы, в которых сообщалось, что стамбульский «Фенербахче» ищет лигу, в которой собирается играть якобы после снятия с чемпионата Турции. По мнению эксперта, переход «Фенербахче», например, в РПЛ – абсолютно нереален.

«Такого уровня клуб усилил бы РПЛ, но это нереально. Нужно решение турецкой федерации, РФС, но самое основное — это УЕФА. Плюс команда в этом случае начнет выступать с низших лиг», - говорит Гершкович телеканалу «Матч ТВ».

Слухи о том, что «Фенербахче» может сняться с чемпионата Турции, появились после мартовской драки игроков клуба с болельщиками «Трабзонспора», выбежавшим прямо на поле.

«Фенербахче» ищет новую лигу для выступлений