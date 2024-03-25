Рыков оценил возможное продление контрактов со Смоловым и Паршивлюком

Бывший динамовский защитник Владимир Рыков высказался на тему возможного продления контрактов с нападающим Фёдором Смоловым и защитником Сергеем Паршивлюком. Обоим игрокам уже за давно за 30.

«Лично мне некорректно отвечать на такой вопрос, но надо спросить у Марцела Лички, рассчитывает ли он на них. Дальше уже у игроков спросить, готовы ли они к той или иной роли или нет. Все сядут и всё обсудят. Если всё всех устроит, то будет хорошо», - комментирует Рыков для телеканала «Матч ТВ».

Трудовые соглашение Смолова и Паршивлюка с «бело-голубыми» подойдут к концу по завершении текущего футбольного сезона. Смолов находится в «Динамо» с зимы 2022 года, Паршивлюк в клубе уже порядка пяти лет – с лета 2019 года.