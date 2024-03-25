Сенников выбрал между Дзюбой и Сулеймановым основного форварда «Локомотива»

«Дзюба должен быть основным нападающим. Сулейманов в перспективе готов выходить в старте. Пока он себя лучше проявляет, когда выходит на замену. Сейчас Дзюбе не с кем конкурировать», - приводит слова Сенникова «РБ Спорт».