Сенников выбрал между Дзюбой и Сулеймановым основного форварда «Локомотива»

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, кто должен быть основным форвардом в составе «железнодорожников».
«Дзюба должен быть основным нападающим. Сулейманов в перспективе готов выходить в старте. Пока он себя лучше проявляет, когда выходит на замену. Сейчас Дзюбе не с кем конкурировать», - приводит слова Сенникова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел 18 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. После 20 туров «железнодорожники» занимают пятое место в чемпионате.
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