Данни рассказал, что думает о зарплате Криштиану Роналду

Экс-футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о нынешних зарплатах игроков.
«Мне вообще по барабану, кто больше получает, чем я. Ты должен радоваться тому, что у тебя есть. Вот Роналду, зарплата 200 миллионов, и что, теперь расплакаться? Нет. Я рад за него», - сказал португалец в видео на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.
Напомним, что Мигель выступал за петербургский коллектив с 2008 по 2017 год. До этого он поиграл в чемпионате России за столичное «Динамо». В составе национальной сборной Португалии Данни провел 38 матчей и забил четыре гола.
Бан пользователя