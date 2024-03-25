Данни рассказал, что думает о зарплате Криштиану Роналду

«Мне вообще по барабану, кто больше получает, чем я. Ты должен радоваться тому, что у тебя есть. Вот Роналду, зарплата 200 миллионов, и что, теперь расплакаться? Нет. Я рад за него», - сказал португалец в видео на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.