Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

От Промеса забеременела звезда «Дома-2», Мбаппе подписал контракт, а Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели рубрика

25 Марта 2024 • 09:09 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какая звезда «Дома-2» намекнула на беременность от Квинси Промеса, что ждёт Килиана Мбаппе ближайшим летом, и какой топ-клуб может возглавить Зинедин Зидан. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».  

От Промеса забеременела звезда «Дома-2»

Мария Кулешова, известная по участию в реалити-шоу «Дом-2», намекнула в социальных сетях на беременность от звезды «Спартака» Квинси Промеса. Так, девушка наложила на фото с округлившимся животом песню Промеса. А раньше Кулешова публиковала совместное фото с известным в РПЛ футболистом. Любопытно, что эту ситуацию обсуждают в момент, когда Квинси находится под арестом в ОАЭ. Спартаковца вскоре могут экстрадировать в Нидерланды, где ранее он получил два тюремных срока. Правда, в обоих случаях была подана апелляция, то есть приговоры не являются окончательными.

Кстати, «Спартак» с марта перестал выплачивать Промесу зарплату, поскольку футболист не выполняет условия контракта. Сообщалось, что до конца сезона «красно-белые» сэкономят около миллиона евро.

«Манчестер Сити» и «Челси» могут исключить из АПЛ

По ходу этого сезона в АПЛ наказали два клуба – «Эвертон» и «Ноттингем Форест». В обоих случаях с команд за нарушения финансовых правил сняли очки. В обозримом будущем наказать могут и два куда более статусных клуба – «Челси» и «Манчестер Сити». На неделе в Англии снова заговорили о том, что «пенсионеры» и «горожане», учитывая серьёзность их дел, могут быть исключены из Английской премьер-лиги. Если говорить о «Манчестер Сити», то чемпиона Англии последних лет обвиняют по 115 пунктам!

Мбаппе подписал контракт

Всё идёт к тому, что ближайшим летом нападающий Килиан Мбаппе перейдёт из «ПСЖ» в «Реал». На днях в прессе появилась информация о том, что Мбаппе лукавит, когда говорит, что ему не о чем рассказать в вопросе со своим будущим. По слухам, звёздный нападающий уже подписал контракт с «Реалом», и теперь стороны ждут правильного момента для официального объявления. Мадридский клуб якобы уже даже сообщил Мбаппе о том, что на летнюю Олимпиаду его не отпустят. Форвард принял позицию «сливочных» и знает, что после Евро-2024 он немного отдохнёт и начнёт предсезонку.

Куда перейдёт Хаби Алонсо

Хаби Алонсо проводит шикарный сезон у руля «Байера», что делает его востребованным на тренерском рынке. Этим летом переманить молодого специалиста очень хотят «Ливерпуль» и «Бавария», которые думают, кем заменить Юргена Клоппа и Томаса Тухеля соответственно. Согласно информации из прессы, если Алонсо в межсезонье решит уходить из «Байера» в более статусный клуб, то он скорее выберет «Баварию», чем «Ливерпуль». Хаби якобы пока предпочитает продолжать работать в Германии.

Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность смены главного тренера по завершению сезона 2023/2024. Поговаривают, что новые руководители гранда Премьер-лиги всерьёз обсуждают вариант с приглашением на тренерский мостик Зинедина Зидана. В обозримом будущем «красные дьяволы» могут направить французу официальное предложение. Зидан, кстати говоря, находится без тренерской работы уже почти три года.

По слухам, в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» есть и другие кандидаты: Гарет Саутгейт, Томас Тухель, Роберто де Дзерби, Юлиан Нагельсманн, Грэм Поттер, Томас Франк, Хулен Лопетеги и Рубен Аморим. Но вариант с Зиданом на «Олд Траффорд» якобы считают наиболее интересным.

Кстати, на днях в Англии написали о том, что владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф задумал ограничить функционал тренера в клубе. Идея заключается в том, чтобы тренер сосредотачивался на подготовке команды и не лез в трансферные дела.

Слухи собирал Александр Тихий.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва Челси Ливерпуль Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Зинедин Зидан Хаби Алонсо Рубен Аморим Томас Тухель Гарет Саутгейт Хулен Лопетеги Юлиан Нагельсманн Килиан Мбаппе Главные слухи недели Роберто де Дзерби Грэм Поттер Джим Рэтклифф Томас Франк Байер Квинси Промес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт «Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Шок для «Реала»: Куртуа получил новую травму колена
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» всухую переиграть дома «Виннипег» Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Марта
09:28 · Россия. Премьер-лига
Ивич отреагировал на слухи о своём возможном назначении в «Спартак»
24 Марта
23:20 · Россия. Премьер-лига
Семшов — о матче «Динамо» - «Ростов»: «Обе команды показывают тот футбол, который любят зрители»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Если «Динамо» хочет остаться в гонке за золото, нужно выигрывать у «Ростова»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Агент — об игровом времени Арбузова: «Вопросы к Игнашевичу»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Рыков рассказал, какое завершение сезона станет идеальным для «Динамо»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Ерохин — о матче с «Црвеной Звездой»: «Игра проходила в атмосфере дружбы»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Ерохин — о матче с «Црвеной Звездой»: «Были моменты, но их не реализовали»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «Как мне потом сказали, гол был»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса рассказал, почему футболист не сыграл с «Црвеной Звездой»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Факела» возложили цветы в память о жертвах теракта в «Крокусе»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сыграет ли Бериша с «Рубином»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Хорошо, что матч Россия – Парагвай отменили»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин ответил, кто из игроков РПЛ мог бы уехать в Европу
18:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв оценил последние выступления Чалова
18:19 · Россия. Премьер-лига
В «Твенте» прокомментировали отсутствие голов Угальде в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем