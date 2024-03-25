В главных слухах недели вы узнаете, какая звезда «Дома-2» намекнула на беременность от Квинси Промеса, что ждёт Килиана Мбаппе ближайшим летом, и какой топ-клуб может возглавить Зинедин Зидан. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

От Промеса забеременела звезда «Дома-2»

Мария Кулешова, известная по участию в реалити-шоу «Дом-2», намекнула в социальных сетях на беременность от звезды «Спартака» Квинси Промеса. Так, девушка наложила на фото с округлившимся животом песню Промеса. А раньше Кулешова публиковала совместное фото с известным в РПЛ футболистом. Любопытно, что эту ситуацию обсуждают в момент, когда Квинси находится под арестом в ОАЭ. Спартаковца вскоре могут экстрадировать в Нидерланды, где ранее он получил два тюремных срока. Правда, в обоих случаях была подана апелляция, то есть приговоры не являются окончательными.

Кстати, «Спартак» с марта перестал выплачивать Промесу зарплату, поскольку футболист не выполняет условия контракта. Сообщалось, что до конца сезона «красно-белые» сэкономят около миллиона евро.

«Манчестер Сити» и «Челси» могут исключить из АПЛ

По ходу этого сезона в АПЛ наказали два клуба – «Эвертон» и «Ноттингем Форест». В обоих случаях с команд за нарушения финансовых правил сняли очки. В обозримом будущем наказать могут и два куда более статусных клуба – «Челси» и «Манчестер Сити». На неделе в Англии снова заговорили о том, что «пенсионеры» и «горожане», учитывая серьёзность их дел, могут быть исключены из Английской премьер-лиги. Если говорить о «Манчестер Сити», то чемпиона Англии последних лет обвиняют по 115 пунктам!

Мбаппе подписал контракт

Всё идёт к тому, что ближайшим летом нападающий Килиан Мбаппе перейдёт из «ПСЖ» в «Реал». На днях в прессе появилась информация о том, что Мбаппе лукавит, когда говорит, что ему не о чем рассказать в вопросе со своим будущим. По слухам, звёздный нападающий уже подписал контракт с «Реалом», и теперь стороны ждут правильного момента для официального объявления. Мадридский клуб якобы уже даже сообщил Мбаппе о том, что на летнюю Олимпиаду его не отпустят. Форвард принял позицию «сливочных» и знает, что после Евро-2024 он немного отдохнёт и начнёт предсезонку.

Куда перейдёт Хаби Алонсо

Хаби Алонсо проводит шикарный сезон у руля «Байера», что делает его востребованным на тренерском рынке. Этим летом переманить молодого специалиста очень хотят «Ливерпуль» и «Бавария», которые думают, кем заменить Юргена Клоппа и Томаса Тухеля соответственно. Согласно информации из прессы, если Алонсо в межсезонье решит уходить из «Байера» в более статусный клуб, то он скорее выберет «Баварию», чем «Ливерпуль». Хаби якобы пока предпочитает продолжать работать в Германии.

Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность смены главного тренера по завершению сезона 2023/2024. Поговаривают, что новые руководители гранда Премьер-лиги всерьёз обсуждают вариант с приглашением на тренерский мостик Зинедина Зидана. В обозримом будущем «красные дьяволы» могут направить французу официальное предложение. Зидан, кстати говоря, находится без тренерской работы уже почти три года.

По слухам, в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» есть и другие кандидаты: Гарет Саутгейт, Томас Тухель, Роберто де Дзерби, Юлиан Нагельсманн, Грэм Поттер, Томас Франк, Хулен Лопетеги и Рубен Аморим. Но вариант с Зиданом на «Олд Траффорд» якобы считают наиболее интересным.

Кстати, на днях в Англии написали о том, что владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф задумал ограничить функционал тренера в клубе. Идея заключается в том, чтобы тренер сосредотачивался на подготовке команды и не лез в трансферные дела.

Слухи собирал Александр Тихий.