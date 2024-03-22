В Москве отменены все спортивные мероприятия на выходных

В Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия, которые должны были пройти в ближайшие выходные дни, 23 и 24 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На грядущую субботу, 23 марта в Москве запланированы товарищеский матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов», а также матч Мелбет-Первой лиги между московским «Торпедо» и «Кубанью».

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошли стрельба и пожар. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким погибших в трагедии.