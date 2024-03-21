Агент Дркушича рассказал о будущем словенца в «Сочи»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о будущем своего клиента в российском клубе.

Агент отметил, что у игрока сейчас всё в порядке, и он готовится к матчам за национальную сборную Словении.

«Будущее? Этот вопрос никто не обсуждал на данном этапе, его основная цель — сохранить прописку в Премьер-Лиге для «Сочи», - приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Контракт 24-летнего футболиста с сочинской командой рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он принял участие в 16 играх, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.