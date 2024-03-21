Семак рассказал о состоянии Андрея Мостового

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Андрея Мостового, который получил повреждение и был откреплен от национальной сборной России.

Специалист отметил, что игрок прибудет в расположение клуба завтра, 22 марта, и далее станет известно, насколько серьёзна травма.

«Однако, насколько я знаю, это повреждение позволит игроку принять участие в матчах после возобновления чемпионата», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.