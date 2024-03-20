Дзюба, Смолов и Нино – самые подешевевшие игроки РПЛ

Специалисты из Transfermarkt переоценили стоимости некоторых футболистов из чемпионата России. Любопытно, что самым подешевевшим игроком стал зимний новичок «Зенита» Нино. Бразилец потерял в оценочной стоимости 1 миллион евро – теперь его ценник составляет 10 миллионов.

Вторым самым подешевевшим представителем Российской премьер-лиги стал форвард «Динамо» Фёдор Смолов. Ещё вчера его оценивали в 2,8 миллиона евро, а теперь – в 2,5 миллиона.

По 200 тысяч в ценниках по итогам последнего обновления потеряли форвард «Локомотива» Артём Дзюба (новая цена – 2,8 млн евро) и полузащитник «Рубина» Богдан Йочич (800 тысяч евро).