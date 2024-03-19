Роман Пилипчук покинул пост главного тренера тираспольского «Шерифа». Об этом докладывает официальный интернет-портал команды. Причина ухода 56-летнего тренера из клуба – семейные обстоятельства, уточняет пресс-служба «Шерифа».

Пилипчук встал у руля «Шерифа» относительно недавно – в октябре прошлого календарного года. С клубом он успел провести 15 матчей – семь из них закончились победами, также команда по четыре раза оформила ничейные результаты и поражения.

Исполняющим обязанности главного тренера «Шерифа» после ухода Пилипчука стал Виктор Михайлов.

Напомним, что Пилипчук трудился в тренерском штабе знаменитого в прошлом тренера «Спартака» Массимо Карреры.