Наумов: «Локомотив» выглядит тяжело, будто сезон уже позади»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре команды после зимнего перерыва.
«Думал, что весной «Локомотив» наберёт ход, но уже потеряли очки в первых турах. Команда выглядит тяжело. Будто сезон уже позади. Надо искать причину, почему так происходит», - приводит слова Наумова «Чемпионат».
После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 балла и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. В следующем матче РПЛ москвичи на своем поле примут «Краснодар».
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