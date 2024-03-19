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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Локомотив» выглядит тяжело, будто сезон уже позади»

19 Марта 2024 • 13:21 Комментировать

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре команды после зимнего перерыва.

«Думал, что весной «Локомотив» наберёт ход, но уже потеряли очки в первых турах. Команда выглядит тяжело. Будто сезон уже позади. Надо искать причину, почему так происходит», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 балла и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. В следующем матче РПЛ москвичи на своем поле примут «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
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