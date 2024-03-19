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Ивич: «Пока ничего не готов говорить об уходе из «Краснодара»

19 Марта 2024 • 12:51 Комментировать (1)

Сербский специалист Владимир Ивич, который на прошлой неделе покинул пост наставника «Краснодара», дал небольшой комментарий российским СМИ.

«Я пока не готов ничего говорить о моем уходе из «Краснодара». Я принял для себя решение, что в ближайшее время не будет никаких интервью на эту тему», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что вместо Ивича команду будет тренировать Мурад Мусаев. Трудовой договор с новым наставником рассчитан до окончания сезона.

После 20 туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
19 Марта 2024 в 13:12
если в России не трудоустроится то потом наверняка всё скажет
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