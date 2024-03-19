Ивич: «Пока ничего не готов говорить об уходе из «Краснодара»

Сербский специалист Владимир Ивич, который на прошлой неделе покинул пост наставника «Краснодара», дал небольшой комментарий российским СМИ.
«Я пока не готов ничего говорить о моем уходе из «Краснодара». Я принял для себя решение, что в ближайшее время не будет никаких интервью на эту тему», - передает слова тренера «РБ Спорт».
Напомним, что вместо Ивича команду будет тренировать Мурад Мусаев. Трудовой договор с новым наставником рассчитан до окончания сезона.
После 20 туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
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