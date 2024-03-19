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Агент Гагнидзе: «В «Динамо» серьёзная конкуренция, Лука ждёт свой шанс»

19 Марта 2024 • 11:36 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Ираклий Лилуашвили, агент полузащитника «Динамо» Луки Гагнидзе, сообщил, что грузинский футболист намерен бороться за место в стартовом составе московской команды.

По словам агента, 21-летний футболист не боится конкуренции и не собирается уходить из команды в поисках других вариантов продолжения карьеры.

«В «Динамо» серьёзная и справедливая конкуренция. Гагнидзе играет на позиции в центре поля, где есть Фомин, Чавес, Лаксальт. Лука старается, хочет доказывать, делает всё, чтобы получить шанс и использовать его», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гагнидзе провёл за «Динамо» 12 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до середины 2026 года.

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