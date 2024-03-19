Фомин высказался о невызове в сборную России

«Это вопрос к Карпину. Я делаю то, что должен. Может быть, потому что я не играл первый матч после возобновления чемпионата с «Локомотивом». Это рабочая ситуация, сейчас тренируюсь с «Динамо», - рассказал футболист в эфире программы «Футбол России».