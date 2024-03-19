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Фомин высказался о невызове в сборную России

19 Марта 2024 • 10:36 Комментировать

Полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин высказался о невызове на мартовский тренировочный сбор национальной команды России.

«Это вопрос к Карпину. Я делаю то, что должен. Может быть, потому что я не играл первый матч после возобновления чемпионата с «Локомотивом». Это рабочая ситуация, сейчас тренируюсь с «Динамо», - рассказал футболист в эфире программы «Футбол России».

В текущем сезоне Фомин принял участие в 22 поединках, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча. Противостоять подопечным Валерия Карпина будут Сербия и Парагвай.

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