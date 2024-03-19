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Харин: «С детства мечтал играть за «Барселону»

19 Марта 2024 • 09:24 Комментировать
Рубин
...
Ахмат
30.03 16:00

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин признался, что мечтает выступать в испанской «Барселоне».

«Если будет предложение, конечно, рассмотрел бы его. С детства мечтал играть за «Барселону», — приводит слова Харина «РБ Спорт».

Действующий контракт Харина с «Ахматом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 1,8 миллиона евро.

В текущем сезоне 28-летний Харин провёл за команду из Грозного 20 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

Напомним, 21 марта Харин в составе сборной России примет участие в товарищеском матче против команды Сербии.

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