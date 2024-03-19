Куман высказал мнение об аресте Промеса

Легенда мирового футбола, а ныне главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о нападающем московского «Спартака» Квинси Промеса. Ранее игрока, задержанного в ОАЭ, поддержал Мемфис Депай.

«Я бы сам не стал так делать. Но с Мемфисом никто этот вопрос не обсуждал. Нужно держаться подальше от такого. Я могу понять поддержку товарища, однако ситуация очень деликатная», - передает слова наставника AD.

Напомним, что в Нидерландах на Промесе висят два тюремных срока. Квинси приговорили на полтора года на нападение с ножом на двоюродного брата, а также он получил шесть лет за участие в контрабанде наркотиков.