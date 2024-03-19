В «Локомотиве» ответили на вопрос об отставке Галактионова

«Сомневаюсь, что это произойдет. У нас еще до конца чемпионата еще есть 10 туров, 30 очков. За это время может много чего случиться. Не все команды пройдут ровно. Поэтому бороться надо», - приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».