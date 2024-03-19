В «Локомотиве» ответили на вопрос об отставке Галактионова

Анатолий Мещеряков, председатель правления московского «Локомотива», дал комментарий касательно возможной отставки главного тренера команды Михаила Галактионова.
«Сомневаюсь, что это произойдет. У нас еще до конца чемпионата еще есть 10 туров, 30 очков. За это время может много чего случиться. Не все команды пройдут ровно. Поэтому бороться надо», - приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».
После 20 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 32 балла и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Галактионова отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.
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