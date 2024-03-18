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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Липовой: «Смена чемпиона в РПЛ станет сенсацией, но я бы хотел, чтобы он поменялся» эксклюзив

18 Марта 2024 • 23:19 Комментировать

Полузащитник «Нефтехимика», бывший игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Данил Липовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о золотой гонке в РПЛ, Арсене Захаряне и Константине Тюкавине.

- Как удалось выиграть у лидера ФНЛ «Химок»?

- Мы подобрали правильную схему, выбегали в контратаки, забили два мяча, а потом перестраховывались и играли в закрытый футбол. «Химки» хорошо контролировали мяч, находили его между линиями. Во втором тайме вышли свежие ребята, и они больше провели атак, стали наносить больше ударов.

- Есть мнение что «Химки» уже готовы к РПЛ. Они выбили из Кубка России «Краснодар». Согласны с таим мнением?

- Еще рано так говорить, потому что впереди десять туров. Плюс Кубок. График довольно плотный. Главное – быть готовым физически.

- У вашей команды какие цели?

- С таким составом мы способны побороться за «стыки».

- Ваш домашний стадион готов к РПЛ, если удастся туда выйти?

- Не знаю, какие сейчас стандарты в Премьер-лиге. В том году не пустили «Аланию», хотя я считаю, что должен быть спортивный принцип. Все-таки ребята весь год старались, бились. А что касается нас, будем играть, а дальше посмотрим, пустят или нет. Это уже не наше дело. У нас есть резервный стадион в области. Он повместительнее, и газон натуральный. Если все срастется, возможно, будем там играть.

- За РПЛ наверняка следите. Что думаете о чемпионской гонке?

- Слежу за всеми командами. Болею за своих ребят, с которыми провел большую часть времени. «Динамо» сейчас нравится по игре. Этот сезон получается очень интересный.

- Как оцениваете шансы «Динамо» побороться с «Зенитом»?

- Они есть. Кубковый матч показал, что «Динамо» ничем не слабее. Поэтому все возможно. У команды Лички хороший состав. Приехали интересные футболисты. Игра, которую ставит тренер, тоже интересная. Как и у Осинькина. Его команда может отнимать очки у лидеров в домашних матчах.

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- Почему у «Крыльев «Советов» не получилось удержаться в верхней части таблицы?

- Весенний старт у них выдался не очень хороший, но ближе к четвертой игре все наладится, я думаю.

- А «Краснодар» выбыл из золотой гонки после ухода Ивича?

- У него тоже есть шансы, потому что состав хороший. Посмотрим, какую игру будет ставить Мусаев.

- Для вас смена чемпиона станет сенсацией?

- Да. «Зенит» уже много лет становится чемпионом, и мне бы хотелось, чтобы он сменился. Претендентов много.

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- Чем вам нравится футбол Лички?

- Сама игра мне импонирует с акцентом на атаку. Ребята находят зоны, хорошо действуют индивидуально. Много сильных игроков в команде. Из футболистов нравится Тюкавин. Из легионеров Бителло и Лаксальт.

- Тюкавин потянул бы уровень «Зенита»? Питерский клуб им интересовался.

- Я бы хотел, чтобы он уехал в Европу. Возраст у него подходящий. Плюс у нас нет международных турниров. А ему нужно развиваться.

- Команда какого уровня Тюкавину подошла бы? Например, «Реал Сосьедад», за который выступает Захарян?

- Любая команда испанской лиги, которая играет в Лиге чемпионов, если не брать грандов, типа «Реал» и «Барселона».

- Когда вы с Тюкавиным играли в одной команде было видно, что он может вырасти в футболиста топ-уровня?

- Он только пришел в молодежку, а я там уже года два играл. Таких, как он, было много. Попасть в молодежку – это самая малость. Нужно многое пройти, чтобы вырасти в игрока топ-уровня, и Косте это удалось.

- Следите за Захаряном? Он недавно забил первый мяч.

- Да. Я видел его гол, но матчи не смотрю, потому что они проходят поздно. Только какие-то нарезки игр. Получится ли у него там раскрыться? Будет трудно, но все возможно. Даже если не в этой, то в другой можно это сделать.

- Вы сами наверняка хотите вернуться в РПЛ. Есть такие планы?

- Конечно. Все хотят там играть. Если появится шанс, я только за.

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Елена Григорьевская

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Зенит Краснодар Динамо Москва Арсен Захарян Константин Тюкавин Данил Липовой ещё теги
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