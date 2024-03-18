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Рианчо: «В Киеве ходил на уроки русского языка»

18 Марта 2024 • 22:20 Комментировать

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо дал комментарий по поводу своих знаний русского языка.

«Я не могу сказать, что хорошо говорю на русском языке, но владею им на базовом уровне. Этого достаточно, чтобы решать какие-то бытовые или рабочие моменты», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

По словам Рианчо, он сильно любит русский язык, хотя для испанцев он является непростым.

Рианчо отметил, что на изучение русского языка на базовом уровне ему понадобилось много времени. Любопытно, что первых серьёзных успехов Рауль добился в Киеве – тренер рассказал, что ходил на уроки русского языка, когда работал в украинском «Динамо».

«После переезда в Киев я начал ходить на уроки к личному преподавателю по русскому и тогда у меня появились первые серьёзные успехи», - сообщил бывший спартаковец.

«Спартак» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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