Гладилин рассказал, почему «Динамо» имеет неплохие шансы на чемпионство

Валерий Гладилин, ветеран московского «Спартака» назвал московское «Динамо» кандидатом на чемпионство по итогу сезона РПЛ. Эксперт рассказал, какие факторы могут помочь «бело-голубым» достичь заветной цели.

«Хороший перспективный состав, голодные до побед игроки. Может, что-то не до конца получается, но бороться за чемпионство до последнего тура динамовцы будут – верю, не сомневаюсь», - говорит Гладилин «Газете.Ру».

Сейчас у «Динамо» 38 очков в таблице, а отставание от первого места – всего два балла. Поэтому «бело-голубые» - полноправный участник чемпионской гонки.

В следующем, 21 туре РПЛ «Динамо» ожидает встреча с «Ростовом» Валерия Карпина дома.