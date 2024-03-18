Поговаривают, что в обозримом будущем в «Спартаке» может смениться главный тренер. Московский клуб слухи связывают с разными специалистами. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в шорт-листе спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала есть Бруну Лаже. В то же время 47-летний португалец не является главным кандидатом.

Бруну Лаже с осени находится без работы после ухода из бразильского «Ботафого». Ранее этот специалист работал в нескольких известных клубах, в частности в «Бенфике» и «Вулверхэмптоне».

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль.