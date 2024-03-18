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Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» эксклюзив

18 Марта 2024 • 16:29 Комментировать

Поговаривают, что в обозримом будущем в «Спартаке» может смениться главный тренер. Московский клуб слухи связывают с разными специалистами. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в шорт-листе спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала есть Бруну Лаже. В то же время 47-летний португалец не является главным кандидатом.

Бруну Лаже с осени находится без работы после ухода из бразильского «Ботафого». Ранее этот специалист работал в нескольких известных клубах, в частности в «Бенфике» и «Вулверхэмптоне».

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бруну Лаже Гильермо Абаскаль Томаш Амарал ещё теги
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