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Гладилин: «Никакой трагедии у «Краснодара» нет»

18 Марта 2024 • 15:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о шансах «Краснодара» в борьбе за золотые медали РПЛ.

Напомним, в двух стартовых матчах РПЛ после зимней паузы «быки» набрали только одно очко и вылетели из Кубка России.

«Никакой трагедии у «Краснодара» нет, надо продолжать работать дальше, у них отличный набор очков, с которым можно биться не только за медали, но и за победу в чемпионате», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Ранее «Краснодар» уволил Владимира Ивича с должности наставника команды, пригласив на его место Мурада Мусаева.

После 20 туров кубанский коллектив находится на второй позиции в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» всего на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
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