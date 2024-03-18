Гладилин считает, что «Краснодар» сохраняет хорошие шансы на чемпионство

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул.

Отметим, что «быки» неудачно стартовали весной, потеряв лидерство в турнирной таблице РПЛ. Сейчас «Краснодар» занимает вторую строчку, отставая от первого «Зенита» на одно очко.

«Никакой трагедии у «Краснодара» нет, надо продолжать работать дальше, у них отличный набор очков, с которым можно биться не только за медали, но и за победу в чемпионате», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 30 марта против «Локомотива». Начало — в 16:00 по московскому времени.