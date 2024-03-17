Агент: «Кайо остаётся в «Краснодаре»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, сообщил, что уход Владимира Ивича с поста главного тренера южан никак не повлияет на будущее бразильского футболиста в клубе.

«Грустно, когда тренер уходит, это всегда нелегко для команды, но Кайо остаётся в «Краснодаре». Нет никаких проблем», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» восемь матчей, в которых отметился одним забитым голом. В составе «быков» защитник выступает с 2019 года, его контракт с клубом рассчитан до этого лета.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.