Агент Селюк высказался о будущем Конате

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы форварда грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался относительно будущего своего клиента.
«Сейчас он в «Ахмате», сосредоточен только на этом клубе. Что касается будущего, то есть общение с другими командами. Контакты есть, но сейчас все внимание Конате на «Ахмате», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний африканец сыграл 19 поединков. На счету форварда пять забитых мячей (четыре – с пенальти). По итогам 20 туров «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
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