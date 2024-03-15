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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший защитник сборной России перешёл в казахстанский клуб

15 Марта 2024 • 19:52 Комментировать

Бывший футболист сборной России Егор Сорокин продолжит карьеру в Казахстане.

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского «Елимая». О подробностях соглашения с 28-летним защитником информации нет.

Последним клубом Сорокина был казанский «Рубин». Также он выступал за «Краснодар», «Нефтехимик» и ряд других российских клубов. В составе «быков» футболист становился бронзовым призёром РПЛ.

В активе Сорокина одна игра за сборную России. В 2018 году он сыграл в товарищеском матче против сборной Чехии.


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