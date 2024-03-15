Акинфеев назвал своих любимых вратарей

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал своих любимчиков среди голкиперов.

«Понятно, что Эдерсон в порядке, Алиссон, до травмы Куртуа был хорош. В России есть вратарь сборной - Сафонов. Он сейчас первый», - передает слова россиянина «Чемпионат».

Напомним, что Акинфеев – воспитанник академии «армейского» клуба. Вместе с ЦСКА голкипер шесть раз становился чемпионом России, семь раз брал кубок страны и побеждал в Кубке УЕФА.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 32 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от идущего первым петербургского «Зенита» на восемь очков.