В «Зените» заявили, что молодой Педро не испытывает проблем с адаптацией в России

Виллиам де Оливейра, помощник рулевого питерского «Зенита» Сергея Семака рассказал, что новичок команды Педро, 18-летний вингер не испытывает больших проблем с адаптацией в России. Всё дело в том, что к нему в Северную столицу приехали его бразильская семья, а также дама сердца.

«Для него адаптация проходит не так сложно, к нему приехали и мама, и папа, и семья, и девушка. Ещё в «Зените» много бразильцев – помогают вливаться в команду», - цитирует де Оливейру «РБ Спорт».

Тренер добавил, что тренерский штаб «Зенита» очень доволен как прогрессирует молодой футболист. Напомним, Педро перебрался в Питер минувшей зимой из «Коринтианса».