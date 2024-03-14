Агент Селюк: «Гбамбле будет стараться и завоёвывать место в составе «Ахмата»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, высказался о текущем положении своего клиента в составе команды из Грозного.

По словам агента, 21-летний ивуариец мог перейти в другой клуб на правах аренды, однако «Ахмат» решил оставить его у себя для развития.

«Безусловно, Гбамбле будет стараться и завоёвывать место в составе, но надо отдать должное Садулаеву, который очень хорошо выглядит», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гбамбле провёл за «Ахмат» 10 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей. Контракт молодого вингера с грозненским клубом рассчитан до середины 2026 года.