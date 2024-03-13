Агент Барбоза оценил перспективы Тюкавина перейти в европейский чемпионат

Паулу Барбоза, известный португальский агент, высказался о шансах форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина перебраться в Европу.

По мнению специалиста, россиянин должен ярко себя проявить в оставшихся матчах чемпионата России в этом сезоне. Паулу считает, что в таком случае европейские клубы обратят внимание на нападающего.

«Все скауты заранее смотрят на игроков и прекрасно знают способности футболистов РПЛ. Я не думаю, что есть предубеждение к российским игрокам», — цитирует Барбозу издание Metaratings.ru.

Отметим, что воспитанник московского клуба в нынешнем сезоне провёл за «бело-голубых» 26 встреч во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и шестью ассистами.

Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до конца июня 2028 года.