Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Барбоза оценил перспективы Тюкавина перейти в европейский чемпионат

13 Марта 2024 • 21:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Паулу Барбоза, известный португальский агент, высказался о шансах форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина перебраться в Европу.

По мнению специалиста, россиянин должен ярко себя проявить в оставшихся матчах чемпионата России в этом сезоне. Паулу считает, что в таком случае европейские клубы обратят внимание на нападающего.

«Все скауты заранее смотрят на игроков и прекрасно знают способности футболистов РПЛ. Я не думаю, что есть предубеждение к российским игрокам», — цитирует Барбозу издание Metaratings.ru.

Отметим, что воспитанник московского клуба в нынешнем сезоне провёл за «бело-голубых» 26 встреч во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и шестью ассистами.

Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до конца июня 2028 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Динамо Москва Паулу Барбоза РПЛ Константин Тюкавин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Марта
21:51
Агент Барбоза оценил перспективы Тюкавина перейти в европейский чемпионат
10:30
Защитник «Ростова» Вахания назвал причину поражения от ЦСКА
09:29
Агент Аль-Аскалани рассказал, когда новичок «Ростова» сможет вернуться на поле
12 Марта
19:04
Григорян: «Динамо» врывается в чемпионскую гонку РПЛ
14:25
Личка назвал «Спартак» самым принципиальным соперником «Динамо»
11 Марта
14:50
Орещук: «Динамо» будет единственным конкурентом «Зениту»
10:15
Тренер «Динамо» Личка: «В матче с «Ахматом» у нас не шла игра, но команда показала характер победителя»
10:01
Глебов: «Во время игры с «Краснодаром» стало страшновато»
09:22
Глебов — о недовольстве игроков «Краснодара» судейством: «На что жаловаться?»
10 Марта
16:03
Дьяков: «Можно на сто процентов утверждать, что Карраскаль сильный и квалифицированный футболист»
15:19
Лепёхин: «Шансы на то, что «Зенит» удержит первое место — очень большие»
15:01
Орещук: «Если Смолова устроит сидеть на лавке, то «Динамо» должно его оставить»
14:41
Эштреков: «У «Динамо» есть шансы на чемпионство»
14:31
Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство в 25 процентов
14:12
Личка хочет, чтобы «Динамо» продлило контракт со Смоловым
13:56
Личка: «Паршивлюк играет хорошо, Скопинцев ждёт своего шанса»
11:59
Дьяков: «В ближайшие пять туров станет ясно, сможет ли «Динамо» конкурировать с «Зенитом»
11:39
Бальбуэна назвал самые важные зоны на футбольном поле
11:11
Пивоваров: «Опция продления контракта Смолова с «Динамо» пока не активировалась»
09:32
Степашин: «Личке будет предложен новый контракт»
09:11
Терёхин: «Нельзя сказать, что «Динамо» полностью переиграло «Ахмат»
09 Марта
12:37
Чернов объяснил, за счёт чего «Ростов» смог обыграть «Краснодар»
10:32
Ловчев подверг критике игру «Краснодара» после зимнего перерыва в РПЛ
10:14
Глебов — о победе над «Краснодаром»: «Не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
23:17 · Россия. Премьер-лига
Мележиков — об аресте Промеса: «Я уверен, что ДТП было придумано»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Новичка «Зенита» Нино не пугает плотный график матчей
23:00 · Россия. Премьер-лига
Адвокат Добровинский – о Промесе: «Это конечная станция, теперь его экстрадируют»
22:55 · Кубок России
«Игра точно будет сумасшедшая»: Мор — о матче «Спартак» — «Оренбург» в Кубке России
22:53 · Кубок России
Каштанов: «У «Урала» печальная турнирная ситуация, и мы пытаемся ее исправить» эксклюзив
22:48 · Кубок России
Личка: «Надо продолжать, у нас еще один шанс в Кубке есть»
22:41 · Кубок России
Семак: «Педро будет приносить пользу команде, несомненно»
22:34 · Кубок России
Семак: «Забей мы ещё один мяч, конечно, была бы концовка спокойнее гораздо» 2
22:30 · Кубок России
Кассьерра: «В первом тайме мы могли забить гораздо больше, чем два мяча»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Прокуратура Нидерландов выпустила заявление об аресте Промеса 2 официально
22:25 · Кубок России
Вратарь «Урала» Мамин: «Люблю серии пенальти, они дают возможность проявить себя» эксклюзив
22:22 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» потерпело первое поражение за полгода в официальном матче 2
21:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза оценил перспективы Тюкавина перейти в европейский чемпионат
21:50 · Кубок России
Игру «Зенита» и «Динамо» в Кубке России посетили свыше 45 тысяч человек
21:47 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» представил форму салатового цвета
Все новости
Рекомендуем