Корнеев: «Мостовому трудно осознавать, что он до сих пор не основной в «Зените»

Игорь Корнеев, бывший тренер сборной России порассуждал о судьбе полузащитника питерского «Зенита» Андрея Мостового. По мнению Игоря, Мостовому довольно трудно смириться с тем, что он всё ещё не основной игрок в своём клубе.

«Он начал закисать в «Зените»? Пожалуй, слишком громкое слово. Считаю, что ему просто тяжело осознавать, что он до сих пор так и не стал твердым игроком основы в клубе», - говорит Корнеев для «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось о том, что Мостовой хотел бы продолжить карьеру в европейском чемпионате. Также появлялись слухи об интересе к Мостовому со стороны «Тулузы», клуба французской Лиги 1.