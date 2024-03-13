«Краснодар» получил первый отказ от российского тренера

«Краснодар» вел переговоры с наставником тульского «Арсенала» Александром Сторожуком, однако получил отказ.

Как информирует «Чемпионат», тренер не готов бросать свой нынешний клуб и идти в другую команду на несколько месяцев. Ранее было объявлено об отставке Владимира Ивича с поста рулевого «Краснодара». В последнем матче под его руководством команда потерпела поражение от подмосковных «Химок» со счетом 0:2.

После 20 туров Российской премьер-лиги краснодарцы набрали 39 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет одно очко.