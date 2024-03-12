​В «Динамо» высказались о сотрудничестве с Кураньи

Павел Пивоваров, который работает на должности генерального директора «Динамо», ответил на вопрос о Кевине Кураньи. Недавно бывший футболист «бело-голубых» выражал готовность поработать в клубе.

«Кевин – наша звезда, наш амбассадор. Считайте, что он уже работает на «Динамо», так как приезжает на наши активности и участвует в них. Наше сотрудничество мы будем развивать», - цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Кевин Кураньи играл за «Динамо» в 2010-2015 годах. За это время немец провёл 151 официальный матч, в которых записал на свой счёт 56 голов и 24 результативных паса на партнёров.

Отметим, что «Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.