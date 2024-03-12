Игрок «Факела» получил перелом в матче со «Спартаком»

Воронежский «Факел» потерял полузащитника команды Андрея Менделя. Как сообщила клубная пресс-служба, хавбек получил перелом пятой плюсневой кости в поединке 20-го тура чемпионата России против столичного «Спартака» (2:0).

Мендель играет за воронежский коллектив с 2021 года. Его трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2024-го. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.

По итогам 20 туров Российской премьер-лиги «Факел» набрал 25 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны воронежская команда на своем поле встретится с «Оренбургом».