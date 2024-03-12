Бальбуэна назвал двух россиян из «Динамо», которые могут заиграть в АПЛ

Капитан столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна в разговоре с журналистами назвал двух одноклубников, которые могли бы проявить себя в Английской премьер-лиге.

«Тюкавин и Гладышев могли бы заиграть в АПЛ. У Гладышева отличная скорость, но ему нужно познать еще много футбольных азов. Тюкавин при должном отношении смог бы заиграть в Англии», - передает слова парагвайского футболиста Sport24.

После 20 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на два очка.