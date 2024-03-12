Квеквескири: «Дай бог, чтобы когда-то мы увидели «Факел» с медалями»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири выразил надежду на то, что команда из Воронежа когда-нибудь сможет выиграть медали чемпионата России.

«Дай бог, чтобы когда-то мы увидели «Факел» с медалями. Думаю, что этот город и болельщики заслужили», — приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

Квеквескири привёл пример чемпионского «Лестера», который выиграл АПЛ в 2016 году, когда в команду никто не верил.

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Факел» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч воронежцы проведут 30 марта против «Оренбурга».