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Квеквескири: «Дай бог, чтобы когда-то мы увидели «Факел» с медалями»

12 Марта 2024 • 10:25 Комментировать
Факел
...
Оренбург
30.03 16:00

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири выразил надежду на то, что команда из Воронежа когда-нибудь сможет выиграть медали чемпионата России.

«Дай бог, чтобы когда-то мы увидели «Факел» с медалями. Думаю, что этот город и болельщики заслужили», — приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

Квеквескири привёл пример чемпионского «Лестера», который выиграл АПЛ в 2016 году, когда в команду никто не верил.

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Факел» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч воронежцы проведут 30 марта против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Ираклий Квеквескири

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