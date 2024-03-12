Главный тренер «Браги» может возглавить «Спартак»

Главным тренером «Спартака» может стать наставник «Браги» Артур Жорже.

По информации журналиста Ивана Карпова, 52-летнего специалиста хочет видеть в команде спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал. Также отмечается, что нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль точно будет отправлен в отставку, но не раньше кубкового матча с «Оренбургом». Также «Спартак» рассматривает кандидатуры Станислава Черчесова и Владимира Ивича.

Жорже возглавил «Брагу» летом 2022 года. Его контракт с португальским клубом действует до 2025 года.

«Спартак» после 20 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.