Квеквескири: «Когда думаешь о том, чтобы уцелеть, оказываешься на грани вылета»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири после победы над «Спартаком» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:0 высказался о шансах команды из Воронежа сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола по итогам текущего сезона.

Футболист отметил, что «Факелу» необходимо играть от себя и не думать о сохранении прописки в элите.

«Мы не думаем о том, что главное — уцелеть. Когда думаешь об этом, сто процентов — будешь на грани вылета. Надо играть от себя», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. От зоны стыковых матчей команду из Воронежа отделяют шесть баллов.