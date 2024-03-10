Личка: «Паршивлюк играет хорошо, Скопинцев ждёт своего шанса»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игровом времени защитника Дмитрия Скопинцева.

По словам Лички, Скопинцев перестал попадать в стартовый состав «бело-голубых», так как его конкурент по позиции Сергей Паршивлюк в обороне действует лучше.

«Он (Скопинцев) работает, я это вижу. Но сейчас Паршивлюк играет хорошо, Скопинцев ждёт своего шанса», — цитирует Личку «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Скопинцев провёл в составе «Динамо» 24 матча, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

В 20 турах РПЛ динамовцы набрали 38 очков и сейчас команду Лички от первого «Зенита» отделяют лишь два балла.