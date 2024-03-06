Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего вратаря XXI века

Легендарный боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает лучшим вратарем XXI века.

«Лучший вратарь XXI века? Касильяс», - поведал Нурмагомедов в беседе с Нурланом Сабуровым.

Напомним, что Касильяс долгое время выступал за мадридский «Реал» и национальную сборную Испании. Вместе с «королевским» клубом Икер пять раз становился чемпионом Ла Лиги и трижды брал Лигу чемпионов. В составе сборной Испании вратарь выигрывал чемпионаты мира и Европы. Последним его местом работы был «Порту», за который он играл с 2015 по 2020 год.