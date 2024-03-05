Шипицин: «У «Краснодара» большие шансы на чемпионство, только не надо ерундой заниматься»

Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил домашнюю ничью «быков» с «Рубином» в 19-м туре чемпионата России (1:1).

- Мне кажется, первый тайм «Краснодар» провёл как ему подобает, но после перерыва почему-то подсел. Я сказал где-то на десятой минуте второго тайма, что по-любому «Краснодар» пропустит. Так и получилось. Хотя «Рубин» сам толком ничего не создал. Угловой, подача, гол – чистая случайность. «Краснодар» имел возможность ещё оторваться от «Зенита», и «Рубин» не такой клуб, с которым дома допустимо терять очки. Непонятно, почему «Краснодар» так играл во втором тайме. Но «Зенит» тоже ничего не показал против «Спартака», поэтому у «Краснодара» большие шансы стать чемпионом. Только для этого не надо ерундой заниматься и тушить игры во вторых таймах.