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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов поставил Украину выше России, говоря о футбольных школах

02 Марта 2024 • 17:30 Комментировать

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил футбольные школы России и Украины. По мнению Орлова, украинская школа всегда находилась выше российской, что связано с климатическими особенностями.

«Украинская школа футбола всегда стояла высоко – выше российской. Климатические условия такие! Там теплее, и люди больше играют в футбол», - цитирует Орлова «Чемпионат».

Орлов добавил, что в России футбол развивается в основном в Москве и в Санкт-Петербурге. Также комментатор отметил высокий уровень футболистов из Украины.

«Украинские ребята всегда были техничными и задавали тон везде, где бы ни играли. Россия – больше хоккейная страна», - сказал Орлов.

Слова Орлова стали обсуждаемыми в среде футбольных болельщиков. Кто-то указывает на то, что многие украинские футболисты сейчас играют в топ-лигах, а кто-то считает, что РПЛ всегда была сильнее УПЛ по общему уровню. В общем, сколько людей – столько мнений.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов
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