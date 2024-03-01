Файзуллаев: «Плов – это топ»

Аббосбек Файзуллаев, молодой полузащитник московского ЦСКА родом из Узбекистана, который славится своим пловом. Футболист рассказал, что уже дважды угощал пловом свою команду – на стадионе и на базе.

«У братьев есть знакомые, у которых мы всегда заказываем плов. Я у них заказал несколько килограммов, всех угощал», - вспоминает Аббосбек для «Чемпионата».

Файзуллаев добавил, что традиционное блюдо понравилось всем в команде – в восторге были даже легионеры.

«Плов — это топ. Я сам не готовлю, но у моей мамы самый вкусный плов в мире», - заключил футболист «армейцев».

Ранее Файзуллаев поделился историей о том, как исполнил мечту своих родителей.