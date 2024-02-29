Файзуллаев рассказал, как исполнил мечту родителей

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в свои 20 лет однажды уже исполнил заветную мечту своих родителей.

Как рассказал игрок сборной Узбекистана, однажды ему за победу на юношеском международном турнире мэр его родного города Сырдарья подарил путёвку в Мекку, священный город для мусульман.

«Всегда хотел отправить родителей в Мекку. Спасибо Богу — недавно это случилось. Мы выиграли чемпионат мира до 20 лет, и мэр Сырдарьи подарил путевку в Мекку, большое ему за это спасибо. Сам я не поехал — отправил родителей», - делится Файзуллаев в интервью «Чемпионату».

Ранее Аббосбек рассказал, какой матч за «армейский клуб» имеет для него самое большое значение. А также высказался о том, что на его родине были не слишком довольны переходом в ЦСКА в минувшее летнее трансферное окно.