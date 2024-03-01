Аленичев: «С Промесом один «Спартак», а без него - совершенно другой»

Экс-игрок и наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на задержание нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в аэропорту Дубая.

«Негативно может сказаться ситуация, которая произошла с Промесом, который не может вылететь. С Промесом один «Спартак», а без него - совершенно другой «Спартак», - передает слова Аленичева «Чемпионат».

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.