Файзуллаев назвал самый значимый для него матч за ЦСКА

В конце летнего трансферного окна московский ЦСКА пополнил молодой полузащитник из Узбекистана – Аббосбек Файзуллаев. Спустя полгода футболист, успевший уже получить известность своей игрой в РПЛ и на Кубке Азии, озвучил свой самый значимый матч из уже проведённых за ЦСКА.

«В матче с «Крыльями Советов» вышел на второй тайм, показал себя. Мы играли дома, проигрывали, нам надо было атаковать. Федотов выпустил меня, зарядил уверенностью. Так получилось, что на матче были мама и жена дяди. Это очень мотивировало, а матч оказался ключевым!», - говорит Файзуллаев в интервью «Чемпионату».

Напомним, что всего в активе Аббосбека сейчас 18 проведённых матчей за армейский клуб, в них он два раза забил и девять раз отметился ассистом.

Ранее Файзуллаев рассказал, что в родном Узбекистане негативно отнеслись к его переходу в ЦСКА