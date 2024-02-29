Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев интересен не только «Спартаку». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к 22-летнему футболисту проявляют ещё два статусных клуба Российской премьер-лиги – «Динамо» и «Зенит». При этом интерес со стороны этих двух клубов не такой активный, как со стороны «красно-белых».

В сезоне 2023/2024 Станислав Агкацев провёл семь матчей. В них голкипер пропустил одиннадцать голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 1 миллион евро.

Матчи 19-го тура чемпионата России пройдут 1, 2 и 3 марта.