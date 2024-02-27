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Файзуллаев - лучший молодой игрок Кубка Азии

27 Февраля 2024 • 12:17 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев признан лучшим молодым футболистом прошедшего Кубка Азии. Об этом отрапортовала пресс-служба АФК.

На прошедшем турнире «армеец» отметился двумя забитыми мячами. Сборная Узбекистана дошла на Кубке Азии до четвертьфинала.

В нынешнем сезоне Аббосбек принял участие в 18 поединках за ЦСКА, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами. Трудовое соглашение полузащитника рассчитано до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев
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